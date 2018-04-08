Yaban hayvanlarına meyve fidanı

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Mustafakemalpaşa'da yaban hayvanlarının doğal ortamlarında desteklenmesi eylem planı kapsamında Bin adet meyve fidanı toprakla buluşturuldu. Doğa Koruma Milli Parklar Bursa Şube Müdürlüğü koordinasyonunda, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanlığı, Orman İşletme Müdürlüğü, Avcılar ve Atıcılar Kulübü Derneği ile birlikte Mustafakemalpaşa'nın orman havzalarına meyve fidanı dikildi. Orman Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen fidan dikim etkinliğinde konuşan Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, orman varlığını geliştirmeye yönelik yapılan tüm çalışmalara destek verdiklerini söyledi. Kurtulan "Yeşili görmeyen gözler, göz zevkinden mahrumdur. Bin 742 kilometrekarenin yüzde 60'ının ormanlarla kaplı olduğu bir bölgede yaşıyoruz. Mustafakemalpaşa'nın yeşil kalması ve bu sevginin gelecek nesillere aktarılması için gösterilen çabaları destekliyoruz. Orman İşletmemiz de hem halka dağıttıkları fidanlarla hem de kendi dikimleriyle yeşile olan bağlılığı pekiştiriyorlar. Orman varlığımızı koruyarak, geliştirmeye devam edeceğiz " dedi. Kurtulan daha sonra Orman İşletme Müdürlüğü bahçesine sembolik olarak fidan dikimi gerçekleştirdi.