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Başkan Toltar, hafta sonunu yoğun geçirdi

Başkanı , hafta sonu ilçede gerçekleşen etkinliklere katıldı.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018 11:28
Başkan Toltar, hafta sonunu yoğun geçirdi

Başkanı , hafta sonu ilçede gerçekleşen nikah ve düğün merasimleri, STK cemiyet ve toplantılarında vatandaşlarla bir araya geldi. Ayrıca Başkan Toltar ilçede gerçekleen belediye çalışmalarını da yerinde denetledi. Dilovası'nda gece gündüz beraber olduklarını belirten Başkan Toltar, "Gece gündüz sahadayız, hemşehrilerimizle bir aradayız. Güzel şehrimiz Dilovası'nda bir ve beraberiz. Nikah merasimleri, Dernek, esnaf ve ev ziyaretlerimizle hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz. Derdimiz hizmet etmek, gönüllere girmek. Çok şükür hemşehrilerimiz bizi her gördükleri yerde bağırlarına basıyor. Hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

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Başkan Toltar, hafta sonunu yoğun geçirdi
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