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Kocaeli Gazanfer Bilge Spor Salonunda düzenlenen İller Arası Ligi Turnuvasına 'ten 5 sporcu katılarak 5 derece elde etmeyi başardı.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018 10:22
Bilecikli 5 karateciden 5 madalya

Antrenör Kemal Badalov, güzel mücadele eden 5 öğrencisinin 13 ilden yaklaşık bin sporcunun katıldığı müsabakalarda 5 kazandığını kaydederek, ''Bu anlamlı günde kazandıkları madalyalar ile bizleri onurlandırdılar. Sporcularımızı verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Turnuvaya katılmak, çocuklarımızın önümüzdeki maçlarda başarılı bir şekilde ilimizi temsil etmeleri açısından çok önemliydi. Aldığımız dereceler ile bu turnuvayı kendi adımıza taçlandırdık. Başarılarımızın desteklendikçe artacağına inanıyoruz'' dedi.

Turnuvada, Onur Kaan Gür 2009 doğumlu minik erkekler ikincisi, Aysu Atar 2007 doğumlu küçük kızlar dördüncüsü, Halise Nur Toker 2006 doğumlu yıldız kızlar dördüncüsü, Aleyna Gedikoğlu 2006 doğumlu yıldız kızlar üçüncüsü ve Ayşe Çelik 1999 doğumlu genç kızlar üçüncüsü oldu.

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Bilecikli 5 karateciden 5 madalya
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