Kartepe’de çevre düzenlemeleri devam ediyor

Kartepe Belediyesi, baharın gelmesi ile çevre düzenlemelerine hız kazandırdı. İlçe içinde trafikte seyir eden araçların hızlı gitmesini önlemek ve yaya güvenliğini artırmak için yapılan kasisleri tekrardan boyamak için çalışma başlatan Kartepe Belediyesi, özel boya ile boya ile kasisleri boyuyor. Çalışmalar kapsamında Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü boya ekipleri de Zabıta Müdürlüğü Trafik Zabıta Ekipleri kontrolünde Ataevler ve Dumlupınar Mahallelerindeki kasis boyama çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaların belirlenen iş programı çerçevesinde diğer mahallelerde de gerçekleştirileceği öğrenildi.

Öte yandan, Kartepe Belediyesi, yağmursuyu hattı ve ızgara yapım çalışmalarına hız kazandırdı. Ana arter güzergahlarda üst yapı düzenlemelerine paralel yürütülen alt yapı çalışmalarının bir ayağı da yağmursuyu hattı ve ızgara yapım çalışması olarak Sarımeşe Mahallesi Kerime Sokak üzerinde başlatıldı. Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi ile Sarımeşe Mahallesi arasındaki sanayi kuruluşlarının önemli geçiş noktası olan Kerime Sokak üzerinde Belediye ekipleri yağmursuyu hattı ve ızgara çalışması gerçekleştiriyor. Ekipler, 300 metrelik güzergaha 500'lük betonerme boruları döşeyerek yağmursuyu hattını oluşturuyor.

İlçe genelinde yeni açılan imar yolları sonucunda önem arz eden yağmursuyu hattı yapımı çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, "Belirlenen hedeflere emin adımlarla koşan ve gece gündüz çalışan belediyemiz bünyesinde yer alan Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirme gayreti içerisinde bulunmaktadır" dediler.

