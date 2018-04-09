Pat pat ile tır çarpıştı: 1 ölü

Edinilen bilgilere göre, Adapazarı'ndan Kuzuluk istikametinde giden tır ile Akyazı'dan Küçücek istikametine gitmek isteyen ve kavşağa tersten kontrolsüz olarak giren Muhammet Saka yönetimindeki pat pat çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle tarım aracı yol kenarındaki tarlaya savruldu. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince, kazada ağır yaralanan sürücü Muhammet Saka, Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Saka, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

