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Pat pat ile çarpıştı: 1 ölü

'nın Akyazı ilçesi D140 karayolunda pat pat olarak adlandırılan aracıyla ın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018 12:19
Pat pat ile tır çarpıştı: 1 ölü

Edinilen bilgilere göre, Adapazarı'ndan Kuzuluk istikametinde giden ile Akyazı'dan Küçücek istikametine gitmek isteyen ve kavşağa tersten kontrolsüz olarak giren yönetimindeki pat pat çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle aracı yol kenarındaki tarlaya savruldu. nın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince, kazada ağır yaralanan sürücü Muhammet Saka, Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Saka, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Pat pat ile tır çarpıştı: 1 ölü
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