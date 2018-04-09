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’lü öğrencilerden çocuklara ‘Mahremiyet’ eğitimi

Üniversitesi () Bölümü öğrencileri Geyve öğrencilerine ‘Özel bölge ve mahremiyet’ eğitimi verildi.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018 14:53
SAÜ’lü öğrencilerden çocuklara ‘Mahremiyet’ eğitimi

Üniversitesi Bölümü öğrencilerinden Ayşe Nur Tongül, Berna Açıkgöz, Kader Duygu, Senem Kurşun, Ebrar Merde, Rabia Tanrıkulu, Sümeyye Özdemir, Gülşen Delen, Sevil Çoban ve Meryem Aygün, Prof. Dr. M. Zafer Danış tarafından "Sosyal Hizmet Kuram ve Yaklaşımları 2" dersi kapsamında verilen proje ödevi kapsamında "Çocuklara Mahremiyet Eğitimi" üzerine bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdiler. Proje kapsamında Sakarya'nın Geyve ilçesinde bulunan öğrencilerine üniversiteleri ablaları tarafından özel bölge ve mahremiyet eğitimini verilerek çocukların bu gibi durumlarda kendilerini nasıl koruyacakları konusunda bazı bilgiler aktarıldılar.

Özel olarak hazırlanan ve özel bölgelerin farklı renklerle gösterildiği maket üzerinden yapılan anlatımlarda hangi bölgelerin kendilerine özel olduğu, bu bölgelere yapılacak olan müdahalelerde nasıl tepki vermeleri konusunda da çocuklara bilgi aktarılmaya çalışıldı.

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SAÜ’lü öğrencilerden çocuklara ‘Mahremiyet’ eğitimi
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