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(Özel Haber) Paraşütten indi, aldı

’da Emre Dündar isimli bir genç, yamaç paraşütü ile Bursa semalarında süzülen kız arkadaşına indiğinde sürpriz bir yaptı.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018 09:34
(Özel Haber) Paraşütten indi, evlenme teklifi aldı

'da 4 yıldır birlikte olduğu 24 yaşındaki Nilay Gartel'e farklı bir yapmak isteyen 25 yaşındaki Emre Dündar, bunun için 13 yıldır yamaç paraşütü sporuyla ilgilenen Engin Altop'a ulaştı. Kız arkadaşına yamaç paraşütü yapacaklarını söyleyen Dündar, önceden haberleştiği Engin Altop ile Uludağ'ın eteklerindeki Zeyniler Köyü'nde buluştu.

Arkadaşları ile birlikte gerekli hazırlıkları tamamlayan Emre Dündar, yamaç paraşütü pilotu Engin Altop ile ilk olarak Zeyniler Köyü'nden uçuşu gerçekleştirdi. Akçağlayan Toki Konutları yakınındaki boş bir araziye iniş yapan Dündar, ardından kız arkadaşını beklemeye başladı. Her şeyden habersiz olan ve gökyüzünde Bursa manzarası eşliğinde keyifli dakikalar geçiren Nilay Gartel de iniş yerine doğru yaklaştığında karşılaştığı sürprizle şaşkınlığını gizleyemedi. Bir süre heyecandan konuşamayan Gartel, meşale ve konfetiler eşliğinde erkek arkadaşının evlenme teklifini kabul etti.

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(Özel Haber) Paraşütten indi, evlenme teklifi aldı
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