Polis teşkilatı 173 yaşında

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende ilk olarak İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner tarafından Atatürk anıtına çelenk konuldu. Devamında şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Ardından Emniyet Müdürü Hakkı Güner tarafından günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yapıldı. Güner, konuşmasında yaptıkları görevin önemine değinerek, Türk milletinin polisine her zaman güvendiğini ve Türk polisinin de dün olduğu gibi bugün ve yarında halkının hizmetinde olacağını ifade etti. Halkının her zaman yanında ve haksızlığın her zaman karşısında olacağını belirten Güner; "Bugün burada Türk halkının sevgi ve güvenini kazanmış, demokratik hukuk devletinin teminatı olan Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş ve yıl dönümünü sizlerle birlikte kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyorum.

Teşkilatımız, şanla, şerefle 173. kuruluş yılına girerken sadece Türkiye sınırları içerisinde değil, dünyadaki saygın yerini almış olmanın haklı gururunu taşımaktadır. Gücünü yasalardan, desteğini aziz milletimizden alan teşkilatımız; temel hak ve özgürlüklerin korunması, toplumsal yaşamın birlik, düzen ve güven içinde sürdürülmesi için başta Atatürk ilke ve inkılapları olmak üzere, insan haklarına hukukun üstünlüğüne çağdaş demokratik değerlere bağlı tarafsızlık bilinci ile görevini yapmaktadır. Dün olduğu gibi bugün ve yarında halkının hizmetinde olmaya, cumhuriyetini ve halkının huzurunu korumaya artan bir inanç ve güçle devam etmektedir.

Bugün sahip olduğu yetişmiş ve sürekli kendini yenileyen kadrosu, teknik ve fiziki imkânları, meslek tecrübesi birçok alanda faaliyet göstermiş uzmanlaşmış alt birimleri ile büyük başarılara imza atan polis teşkilatımız, halkının gönlünde iyi bir yere sahip olmuş ve yürüttüğü mücadelede halkını her adımda yanında bulmuştur. Her karış toprağı aziz şehitlerimizin kanları ile sulanmış cennet vatanımızda, yüce milletimizin birlik, beraberlik, huzur ve güven içinde yaşaması Türk Polisinin en büyük sevdası ve gerektiğinde tereddüt etmeden canını feda edebileceği kutsal bir görevi olmuş ve teşkilatımız bu uğurda yüzlerce şehit ve gazi vermiştir. Değerli, fedakâr meslektaşlarım; Çok güç ancak bir o kadar şerefli ve kutsal bir görevi ifa ediyorsunuz. Sizlerle bu görevi paylaşan biri olmaktan her zaman ve her yerde gurur duydum. Bizler Türk Polisi olarak vatanına ve milletimize hizmet aşkı ile doluyuz. Bu kutsal görevin başarı ile devam ettirilmesi için, aynı görev anlayışı içerisinde dürüst, tarafsız ve adil tavrımızı sürdürmemiz başarımızda en büyük pay sahibi olduğunu düşündüğümüz halk desteği ile süreceğinin bilincindeyiz.

Bu sebeple, bu büyük millet senin yüceliğini emanete hıyanet etmediğini ve etmeyeceğini, birlik ve beraberlik içerisinde senin canın pahasına bu kutsal görevi başaracağına inanıyor, sana güveniyor ve seninle gurur duyuyor. Halkının her zaman yanında ve haksızlığın her zaman karşısında, adaletin tecellisinin başlıca teminatı yasalara bağlı cesur, fedakar, görevi uğruna seve seve şehit düşmekten çekinmeyen, sizlere üstlenmiş olduğunuz bu kutsal görevde başarılar diliyorum" dedi.

Tören sonrasında İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner tarafından müdürlük lokalinde tebrikler kabul edildi.

Törenin ardından gerçekleştirilen tebrik ziyaretine; Kaymakam Hasan Yaman, Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı, Garnizon Komutanı Bakım Yüzbaşı Murat Günhan, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Süleyman Can, Cumhuriyet Savcıları, Kent Konseyi Başkanı Osman Tekeli, siyasi parti ilçe başkan ve temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum müdürleri, okul müdürleri, mahalle muhtarları, vatandaşlar ve ilçe emniyet müdürlüğü birim amirleri ve personeli katıldı.