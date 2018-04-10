Sanata dokunan 70 mezunları

70 mezunları bir devrin sanat eserlerine dokunuyor. Devrim Erbil, Mehmet Sadık Altınok ve Nurhan Acun kentlere hapsolmuş detayları gün yüzüne çıkarıyor. Onlar sanatın ve zanaatın en değerli zamanlardan miras kalan kaşifleri. Bitmek bilmeyen gecelerde resimle ve tasarımla bezenmiş anlar, çocukluk anıları, Beyoğlu'nun zamana direnen emekçileri ve daha fazlası gelecek nesillere aktarılıyor.

Mobilya ve dekorasyonda trendleri belirleyen mobilyanın başkenti Modoko'nun üç aylık life style dergisi Modoko Life Exclusive 'in Mart-Nisan-Mayıs sayısı zengin içeriğiyle yayında. Tasarım Dekorasyon, Mevsim Konsept, Global Tasarım, Ustalar Kuşağı, Emlak Yaşam, Ustalar Kuşağı ve daha pek çok içeriğin yer aldığı dergi yine dopdolu.

