35 kiloluk kılıç balığı 2 saatte tükendi

Bilecik'te bir balık tezgahına gelen ve Çanakkale açıklarında yakalandığı belirtilen kılıç balığı kilosu 65 TL'den satışa sunuldu ve kısa sürede tükendi. Balık satıcısı Cemal Karakaya, balığın Çanakkale açıklarında yakalandığı ve kendilerin de mezatta aldıklarını belirterek, "Sezon başından beri ilk defa kılıç balığı geldi tezgahımıza. Halkın yoğun ilgisi var.

Kilosu 65 TL. Güzel bir balıktı ve 2 saatte tükendi. Böylesine lezzetli bir balığın sezonun bitmesine sayılı günler kala gelmesi Bilecik halkının tahlilsizliği olarak nitelendiriyorum" dedi.