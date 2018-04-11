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35 kiloluk 2 saatte tükendi

’te kilosu 65 ’ye satılan ve büyüklüğünden dolayı vatandaşlardan yoğun ilgi gören 2 saatte tükendi.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018 15:14 Güncelleme Tarihi: 11.4.2018 15:17
35 kiloluk kılıç balığı 2 saatte tükendi

'te bir tezgahına gelen ve açıklarında yakalandığı belirtilen kilosu 65 'den satışa sunuldu ve kısa sürede tükendi. Balık satıcısı Cemal Karakaya, balığın Çanakkale açıklarında yakalandığı ve kendilerin de mezatta aldıklarını belirterek, "Sezon başından beri ilk defa kılıç balığı geldi tezgahımıza. Halkın yoğun ilgisi var.

Kilosu 65 TL. Güzel bir balıktı ve 2 saatte tükendi. Böylesine lezzetli bir balığın sezonun bitmesine sayılı günler kala gelmesi Bilecik halkının tahlilsizliği olarak nitelendiriyorum" dedi.

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35 kiloluk kılıç balığı 2 saatte tükendi
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