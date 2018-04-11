70'li yıllar resmedilecek

Kültürel çalışmaların yanı sıra eğitsel faaliyetlere de büyük önem veren Bursa Kent Müzesi, Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen geleneksel resim yarışmasının 13.'sünü düzenliyor. Bu yılki yarışmanın çıkış noktası, Bursa Kent Müzesi'nde devam eden 'Bursa'da Arabesk Yıllar' sergisi olarak belirlendi. Sergi, Türkiye'nin ve Bursa'nın 1970'li yıllarının sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamının bir panoramasını sunuyor. Öğrencileri, 70'li yılların özelliklerini araştırmaya teşvik edecek olan yarışma ile de dönemin moda ve giyim, sokak oyunları, yaşam tarzı, iletişim yöntemleri, ev hayatı, insan ilişkileri, günlük yaşamdan araç gereçler, gelenekler, günlük alışkanlıklar, yeme içme ve alışveriş biçimlerinin ilgi çekici detayları öne çıkacak. Çocukların geçmişe eşsiz bir yolculuk yapacağı yarışma, aynı zamanda 70'li yıllardan bugüne dek yaşanan değişimin nostaljisini de gözler önüne serecek.

SON BAŞVURU 18 MAYIS'TA

Öğrencilerin hayal güçlerini harekete geçirmeyi de hedefleyen yarışmanın son başvuru tarihi ise 18 Mayıs Cuma. Yarışmaya katılacak çalışmalar, değerlendirme kurulu tarafından değerlendirilip ve ilk üç ile övgüye değer bulunan eserler belirlenecek.

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim üyeleri Doç. Gonca Erim, Dr Berna Coşkun Onan, Aysun Yürekten, Müge Gültekin Connington ve Tuğba Gürkan Şenyavaş ile Büyükşehir Belediyesi Bursa Kent Müzesi Sanat Tarihçisi Dilek Yıldız Karakaş'ın yer aldığı kurulun değerlendirmesinin ardından yarışmanın ödül töreni de 5 Haziran Salı tarihinde yapılacak.

4 farklı kategoride gerçekleşecek yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verilecek. Sergilemeye değer bulunan eserler de Bursa Kent Müzesi Sergi Salonu'nda açılacak sergi ile sanatseverlerle buluşacak.

Yarışmanın şartnamesine www.bursakentmuzesi.com, www.bursamuze.com ve www.bursa.bel.tr adreslerinden ulaşılabilir.