Trakya Kalkınma Ajansı'nın paydaşlarıyla işbirliği içerisinde yürüttüğü "Mimar Sinan'ın izinde, bir payitahttan diğerine yolculuk" isimli projesiyle Trakya Bölgesi'nde turizm potansiyelinin ve çeşitliliğinin artırılması hedefleniyor.

İlk olarak Türkiye Turing ve Otomobil Kurumunun Mimar Sinan'ın İstanbul'daki eserleri özelinde gerçekleştirdiği çalışmanın devamı olarak tasarlanan, "Mimar Sinan'ın izinde, bir payitahttan diğerine yolculuk" projesi, İstanbul ve Trakya Bölgesi'ndeki Mimar Sinan eserlerini kültür, tarih ve mimariye ilgi duyan yerli ve yabancı turistlerle buluşturuyor.

Trakya Kalkınma Ajansı'nın Türkiye Turing ve Otomobil Kurumuyla yapmış olduğu projeyle muhtelif zamanlarda Mimar Sinan tarafından Trakya'da inşa edilen 28 eser yeni bir perspektiften ele alındı. Mimari ve tarih uzmanlarınca oluşturulan envanter listesinde, külliyeler, camiler, hamamlar, köprüler ve çarşılar yer alıyor.

Çalışmalar neticesinde grupları gezdirecek olan rehberler için rehber el kitabı ve seyahat severler için rota anlatım kitabının yanı sıra rotayı gösteren bir harita oluşturuldu. Ayrıca rota tanıtım faaliyetleri kapsamında Güney Kore ve Japonya'dan gelen turizmciler ve gazetecilere yönelik tanıtım gezileri de düzenlendi. Bu süreçte İstanbul Rehber Odası işbirliğinde 40'a yakın rehbere proje hakkında eğitim verildi.

