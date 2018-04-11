Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Marmara Haberleri > Tek tuş ile itfaiye raporu uygulaması başladı

Tek tuş ile itfaiye raporu uygulaması başladı

’nce başlatılan tek tuşla itfaiye raporu uygulaması iş yeri açmak isteyenlere büyük kolaylık sağlayacak.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018 15:04
Tek tuş ile itfaiye raporu uygulaması başladı

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nün İtfaiye Daire Başkanlığı işbirliğindeki tek tuşla itfaiye raporu uygulamasının başladığı açıklandı. Bu konuda İzmit Belediyesi'nin pilot ilçe seçildiği, yazılımı tamamen İzmit Belediyesi'nce hazırlanan uygulamanın ilerleyen zamanda diğer belediyelerde de başlatılacağı kaydedildi.

Konuyla ilgili olarak İzmit Belediyesi'nde bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Muhammet Ergin, İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürü Salih Palaz ile teknik personel katıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tek tuş ile itfaiye raporu uygulaması başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN