Tek tuş ile itfaiye raporu uygulaması başladı

İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nün Kocaeli İtfaiye Daire Başkanlığı işbirliğindeki tek tuşla itfaiye raporu uygulamasının başladığı açıklandı. Bu konuda İzmit Belediyesi'nin pilot ilçe seçildiği, yazılımı tamamen İzmit Belediyesi'nce hazırlanan uygulamanın ilerleyen zamanda diğer belediyelerde de başlatılacağı kaydedildi.

Konuyla ilgili olarak İzmit Belediyesi'nde bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü Muhammet Ergin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürü Salih Palaz ile teknik personel katıldı.

