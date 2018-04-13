Badminton grup müsabakaları başladı

Okul Sporları Küçükler Kızlar ve Küçükler Erkekler Badminton grup müsabakaları Osmaniye'de başladı. Okul sporları faaliyetlerinin 2016-2017 eğitim öğretim yılı spor müsabakaları devam ediyor.Okul Sporları Küçükler Kızlar ve Küçükler Erkekler Badminton grup müsabakalarına 11 ilden 55 kız 60 erkek olmak üzere toplam 22 takımdan 115 sporcu katıldı.

Tüm takım ve sporcuların katılımıyla Tosyalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen açılış programında saygı duruşunda bulunularak istiklal marşı okundu.

Yapılan açılış seremonisinin ardından 4 ayrı kortta müsabakalar devam etti.

3 gün sürecek müsabakalarda dereceye giren takımlar Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazanacak.