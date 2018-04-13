Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Marmara Haberleri > Balıkesir Ayvalık’ta seyir halindeki tur otobüsü alev alev yandı

Ayvalık’ta seyir halindeki tur otobüsü alev alev yandı

Otobüsteki 35 yolcu polis ve itfaiye olay yerine geldiği sırada ortadan kayboldu

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018 09:19
Balıkesir Ayvalık’ta seyir halindeki tur otobüsü alev alev yandı

'in Ayvalık ilçesinde bir tur otobüsü, 35 yolcusu ile seyir halindeyken bir anda alev aldı. Kısa sürede otobüsü saran alevlerden yolcular kendi imkanlarıyla kurtulurken, olay yerine itfaiyenin geldiği anda 35 yolcunun ortalıktan kaybolması dikkat çekti.

Alınan bilgiye göre; Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi sınırları içinde olan dünyaca ünlü turizm merkezi Sarımsaklı mevkisinin, Çanakkale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-87 karayolu sapağında B.K. idaresindeki 77 BK 599 plakalı bir tur otobüsü bir anda alev aldı.

Otobüsün arka kısmında bulunan buzdolabının tutuşmasının ardından kısa sürede büyüyen yangında, otobüsün içindeki 35 yolcunun kendi imkanlarıyla alevlerin arasından kurtulduğu öğrenildi. Yangın mahalline kısa sürede ulaşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, 3 arazöz ve 1 su tankeriyle alevlere müdahale etti.

Demir yığınına dönen otobüsten kendi imkanlarıyla kurtulan 35 yolcunun birinin bile yangın mahallinde bulunmaması ise akıllara, yolcuların kaçak göçmen olabileceği şüphesini getirdi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Balıkesir Ayvalık’ta seyir halindeki tur otobüsü alev alev yandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN