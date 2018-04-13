Balıkesir'de Bağyüzü kırsalının çocuklarının yüzünü güldürdüler

İlçedeki kırsal mahallelerde yaşayan çocuklarla, köy okullarında eğitim gören öğrencilere yönelik gerçekleştirilen projenin 3. etabında, Ayvalık'ın en büyük kırsal mahallelerinden Bağyüzü'nde aynı adı taşıyan ilkokulun ana sınıf öğrencileriyle anlamlı bir buluşma yaşandı.

Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı öğrencileri; anasınıfı çocuklarının psiko-motor gelişim özelliklerini öğrenerek çocukların bu alandaki gelişimlerine katkı sağlamak amacı ile; çeşitli çocuk oyunları, animasyon gösterileri, resim ve boyama etkinlikleri, oyuncak yapma gibi birçok faaliyet gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmayla ilgili muhabirimize açıklamalarda bulunan Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İsmail Yavaş; "Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanımız Okulumuzda yoğun ilgi duyulan alanlardan biridir ve son sınıf öğrencilerimiz İlçemizdeki Okulların anasınıflarında staj yaparak hem bilgi ve yeteneklerini öğrencilere aktararak ilçemiz eğitimine hizmet vermekte hem de kendilerini geliştirmektedir. Ancak bu çalışmalar çerçevesinde köylerde yaşayan minik öğrencilerimize ulaşılamamakta ve onlar bu fırsatlardan faydalanamamaktadır. Bu durumun bizde oluşturduğu üzüntüden yola çıkarak, alan öğretmenlerimiz ile yaptığımız görüşmeler sonucunda, köy çocuklarımız için de bu tür faaliyetleri hayata geçirme kararı aldık" dedi.

Aldıkları karar doğrultusunda hazırladıkları projeyle okulun Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı öğretmenleri ve 11. sınıf öğrencilerimiz tarafından geliştirildiğini aktaran İsmail Yavaş, "Proje kapsamında üçüncü çalışmamızı Bağyüzü İlkokulu anasınıfı ve birinci sınıf öğrencileri ile gerçekleştirdik. Projenin içeriğinde, yaklaşık iki saatlik bir zaman dilimi içerisinde anasınıfı çocuklarının psiko-motor gelişim özelliklerini öğrenerek çocukların bu alandaki gelişimlerine katkı sağlamak amacı ile; çeşitli çocuk oyunları, animasyon gösterileri, resim ve boyama etkinlikleri, oyuncak yapma gibi birçok faaliyetleri yaptık" ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında her ay ilçeye bağlı bir başka bir köyde bezeri çalışmaların sürdürüleceğinin altını çizen Müdür Yavaş, "Projenin mali boyutu okulumuzca karşılanmakta olup, BENGİ projesi kapsamında desteklerinden dolayı İlçe Kaymakamımız Sayın Gökhan Görgülüaslan`a, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Güner Bahadır`a, emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilere ve köye ulaşımda destek olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.