Başkan Duymuş, daire müdürleriyle bir araya geldi

Bilecik Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürü Serkan Bircan, Belediyeler Birliği Müdürü Burhan Sağlık ve Arkeolog Umut Özdemir Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş'u makamında ziyarette bulundular. Ziyaretler sonrası kısa bir açıklama yapan Başkan Duymuş, "Bilecik Belediyesi Basın Yayın Halkla İşler Müdürü Serkan Bircan, Arkeolog Umut Özdemir ve Belediyeler Birliği Müdürü Burhan Sağlık bizleri makamımızda ziyarette bulundular. Kendilerine ilgi ve alakalarından dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

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