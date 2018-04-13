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'da jandarmalar öğrencilerle hatıra ormanında ağaç diktiler

İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarmalar, Büyükorhan ilçesinde şehit Piyade Uzman Çavuş Zeki Uğur adına yapılan hatıra ormanında öğrencilerle beraber ağaç diktiler.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018 09:33 Güncelleme Tarihi: 13.4.2018 09:35
Bursa'da jandarmalar öğrencilerle hatıra ormanında ağaç diktiler

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ve Büyükorhan Kaymakamı Kutsal Baytak, Kınık İlkokulu ve Kınık Ortaokulunu ziyaret etti. Ziyarette öğrencilerle sohbet eden jandarma ekipleri onlara acil yardım numaraları ve kolluk kuvvetlerinin görevlerini anlattı.

Okul ziyaretinin ardından öğrencilerle beraber şehit Piyade Uzman Çavuş Zeki Uğur'un şehitliğini ziyaret ederek orada öğrencilere milli birlik ve beraberlik kavramları anlatıldı. Daha sonra öğrencilerle Piribeyler köyünde şehit adına yapılan hatıra ormanında ağaç diken ekipler, öğrencilere Jandarma Çocuk Dergisi dağıtarak ziyareti tamamladı.

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Bursa'da jandarmalar öğrencilerle hatıra ormanında ağaç diktiler
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