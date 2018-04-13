Bursa'da jandarmalar öğrencilerle hatıra ormanında ağaç diktiler

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ve Büyükorhan Kaymakamı Kutsal Baytak, Kınık İlkokulu ve Kınık Ortaokulunu ziyaret etti. Ziyarette öğrencilerle sohbet eden jandarma ekipleri onlara acil yardım numaraları ve kolluk kuvvetlerinin görevlerini anlattı.

Okul ziyaretinin ardından öğrencilerle beraber şehit Piyade Uzman Çavuş Zeki Uğur'un şehitliğini ziyaret ederek orada öğrencilere milli birlik ve beraberlik kavramları anlatıldı. Daha sonra öğrencilerle Piribeyler köyünde şehit adına yapılan hatıra ormanında ağaç diken ekipler, öğrencilere Jandarma Çocuk Dergisi dağıtarak ziyareti tamamladı.