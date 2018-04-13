Gençler Dünya gündemini SAÜ'de konuşuyor

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılan kongrede Türkiye, Avrupa, Ortadoğu, Rusya, enerji ve güvenlik konuları tartışılıyor. 11 Nisan Çarşamba günü başlayan ve farklı üniversitelerden öğrencilerin katılım gösterdiği kongre, iki gün sürecek. Kongrenin açılışında konuşan SAÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Ertan Efegil, "Dünya gündeminin çok yoğun olduğu bugünlerde, böyle bir kongre düzenlenmesinden dolayı öğrencilerimizi tebrik ederim. Bu tarz kongreler farklı ekolleri tanımak açısından önemli işlerdir. Farklı üniversitelerden buraya katılım gösteren arkadaşlara hoş geldiniz diyorum. Uluslararası İlişkiler bölümü, saha olarak, disiplinler arası bir anlayışa doğru gidiyor. Öğrencilere daha çok disiplinler arası çalışmalar yapmalarını tavsiye ediyorum. Sadece realist paradigmalar üzerinden Uluslararası İlişkileri okumamış olursunuz. Sosyoloji, psikoloji, hukuk ve ekonomi dallarını da birlikte okumanız gerekiyor" dedi.

Prof. Dr. Efegil konuşmasının sonunda öğrencilere başarılar diledi.