Kırşehir'de sağlık haftası

Cacabey Meydanında kurulan stantlarda sigara bıraktırma, organ bağışı, evde sağlık hizmetleri, diyabet, ketem gibi alanlarda bilgilendirme yapıldı.

Yapılan etkinlikler hakkında açıklamada bulunan İl Sağlık Müdürü Suat Türkoğlu, sağlık ve sağlıklı yaşam hakkında bilinçlendirme faaliyetlerinin devam edeceğini söyledi.

Türkoğlu yaptığı açıklamada, "Cacabey Meydanında hizmet veren sağlık fuarımız da sigara bıraktırma standımız, organ bağışı standımız, evde sağlık hizmetleri standımız, gibi stantlarla sağlıklı yaşam aracımız, halkımıza hizmet verdi.

Sağlık Fuarımız da Kalp-Damar Hastalıkları ile mücadele etmenin önemini vurgulamak, kişileri bu hastalıklara karşı uyarmak, kalp sağlığını koruma konusunda bilgilendirmek, bilinçlendirmek, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını kazandırmak ve kalp sağlığına dikkat çekme anlamında bir farkındalık oluşturmak adına bilgilendirme yapıldı"dedi.

Cacabey Meydanında yapılan etkinliklerde şeker ve tansiyon ölçüm alanları halkın yoğun ilgisini gördü.