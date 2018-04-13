Kocaeli konservatuara hazırlık atölyesi başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, konservatuvara hazırlık kursu başladı. Şehir Tiyatrolarının deneyimli oyuncularının eğitim verdiği Konservatuvara hazırlık kursları 8 Nisan Pazar günü başladı. 2018 yılında Üniversitelerin Devlet Konservatuvarları ve GSF Tiyatro bölümleri yetenek sınavlarına hazırlanan öğrenci adaylarının katıldığı kursta, beden ve hareket, oyunculuk, diksiyon ve metin çözümleme dersleri verilecek.

Hazırlık kursunda, Devlet Konservatuvarları ve GSF Tiyatro bölümleri yetenek sınavlarına hazırlanan öğrenci adaylarının, sınava hazırlanırken becerilerini keşfetmeye yönelik atölye çalışmaları yapılıyor. 8 Nisan ve 3 Haziran arası, 8 hafta sürecek atölye çalışmalarında, öğrenci adayları oyunculuk, doğaçlama, metin okuma, ses ve diksiyon alanlarında eğitimler veriliyor. Eğitimler Pazar günleri 12.00-18.00 arası ve Çarşamba günleri 18.00-21.00 saatleri arasında gerçekleşiyor.

8 Nisan Pazar günü ilk derse başlayan "Tiyatro Okulu Konservatuvara Hazırlık Atölyesi" 3 Haziran'a kadar devam edecek. Her hafta Çarşamba ve Pazar günleri gerçekleşecek olan atölyelerde Şehir tiyatroları oyuncuları ders verecek. Tecrübeli oyuncular; Ferdi Yıldız "Beden ve Hareket", Ozan Şahin ve Meltem Özsavaş "Oyunculuk", Nuri Karadeniz "Diksiyon", Sevil Koç ise" Metin Çözümleme" alanlarında eğitim sunacak.