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festivallere hazırlanıyor

Kültür Etkinlikleri kapsamında 2. Kırkpınar El Sanatları Festivalinin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 13.4.2018 10:54
Sapanca Belediyesi festivallere hazırlanıyor

2-8 Temmuz tarihlerinde 1 hafta sürecek olan ve Atatürk Caddesi Kırkpınar Futbol Sahası'nda gerçekleştirilmesi planlanan El Sanatları festivalinde; gümüş işleme, filografi, resim, takı sanatı, kokulu taş, deri işçiliği, taş baskısı, cam sanatı, ahşap boyama gibi geleneksel el sanatlarına kadar bir çok ürün ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Şehir dışından birçok kişinin stant açmak için şimdiden iletişim kurduğu festivalde geçen yıl olduğu gibi bu yılda festival bünyesinde çeşitli etkinlikler ve konserler gerçekleşecek. Başvuruların 15 Mayıs tarihinden sonra Kırkpınar Kültür Merkezine yapılacağı, festivalde şehir dışından stand açmak isteyenlerin belediyenin internet adresinden başvuru formuna ulaşabilecek.

Öte yandan, bu yıl ilki yapılması planlanan 1. Yöresel Ürünler ve El Sanatları Festivali'ninde büyük ilgi görmesi hedefleniyor. Sapanca Rüstempaşa Mahallesi Kumbaz Caddesi'nde bulunan Otopark alanında 15-24 Haziran tarihleri arasında gerçekleşmesi planlanan Yöresel Ürünler ve El Sanatları Festivali'nde ziyaretçilere değişik lezzetler sunulacak. Peynirden, baharat çeşitlerine, sucuktan, pastırmaya, çörek otu yağından, künefeye kadar birçok farklı bölgeden çeşitli ürünlerin de sergileneceği ve mini konserlerin yapılacağı festivale başvuruların 07 Mayıs tarihi itibarıyla Kırkpınar Kültür Merkezi Kültür Müdürlüğüne yapılabileceği bilgisi verildi.

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Sapanca Belediyesi festivallere hazırlanıyor
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