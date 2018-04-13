SAÜ'de Azerbaycan rüzgarı

Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde 11 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirilen konserde tar eşliğinde Türk dünyasından şarkı ve türküler seslendirildi. Konserde Prof. Hatice Selen Tekin, Arş. Gör. Özge Zeybek, Fatma Kumru, İlayda Kırca, Gözde Apaydın ve Beste Ayyıldız solist olarak sahne aldı. SAÜ Devlet Konservatuvarı öğrencisi ve tar sanatçısı Armin Ahmetzadeh'in tar ile katıldığı konsere, keyboardda Utkan Demirhan, perküsyonda Mert Ali Üstev eşlik etti.

Konserde Oxu Tar, Görmedin, Men Baharın Gızıyam, Kayboldum Kaybolan Yıllar İçinde, Kekliğimi Vurdular, Özün İstedin, Türk Marşı gibi eserler seslendirildi.