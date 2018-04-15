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Bursaspor ’e emanet

Sezon başında Bursaspor teknik direktörlüğüne getirilen Paul Le Guen ile yollar ayrıldı. Bursaspor, ligde kalan son 6 karşılaşmada yardımcı antrenör ’e emanet edildi

MUHARREM DOĞANTEZ
MUHARREM DOĞANTEZ Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 15.4.2018

Bursaspor yönetimi, ligde alınan kötü sonuçların ardından Fransız teknik adam Paul Le Guen ile yolları ayırma kararı aldı. Yeşil beyazlı yönetim, hafta içinde masaya oturduğu teknik adamla 1 Milyon Euro'luk tazminat maddesi görüştü. Görüşmelerin ardından Le Guen'in kararı beklendi. Ancak kulüp yönetimi ayrılık konusunda ısrar ederek Paul Le Guen'in görevine son verdi.

TAKIM MUSTAFA ER'E EMANET
Paul Le Guen ile yolların ayrılmasının ardından takım, yardımcı antrenör 'e emanet edildi. Geçtiğimiz sezonun son karşılaşması olan spor karşılaşmasında Yeşil Beyazlı takımın başında olan Mustafa Er, deplasmanda Trabzon'u 2-1 mağlup ederek Bursaspor'un küme düşmesine engel olmuştu.

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Bursaspor Mustafa Er’e emanet
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