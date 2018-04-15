Bursaspor Mustafa Er’e emanet

Bursaspor yönetimi, ligde alınan kötü sonuçların ardından Fransız teknik adam Paul Le Guen ile yolları ayırma kararı aldı. Yeşil beyazlı yönetim, hafta içinde masaya oturduğu teknik adamla 1 Milyon Euro'luk tazminat maddesi görüştü. Görüşmelerin ardından Le Guen'in kararı beklendi. Ancak kulüp yönetimi ayrılık konusunda ısrar ederek Paul Le Guen'in görevine son verdi.

TAKIM MUSTAFA ER'E EMANET

Paul Le Guen ile yolların ayrılmasının ardından takım, yardımcı antrenör Mustafa Er'e emanet edildi. Geçtiğimiz sezonun son karşılaşması olan Trabzonspor karşılaşmasında Yeşil Beyazlı takımın başında olan Mustafa Er, deplasmanda Trabzon'u 2-1 mağlup ederek Bursaspor'un küme düşmesine engel olmuştu.