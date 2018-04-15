Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Marmara Haberleri > Bursa’ya metro müjdesi

’ya metro müjdesi

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, mahalle muhtarlarıyla yaptığı istişare toplantısında ’ya metro müjdesi verdi

MUHARREM DOĞANTEZ
MUHARREM DOĞANTEZ Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 15.4.2018
Bursa’ya metro müjdesi

Geçtiğimiz gün Pınarbaşı Camisi'nde kılınan sabah namazının ardından şehrin tarihi bölgelerinde bulunan mahallelerin muhtarlarıyla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, AK Parti Milletvekili Osman Mestan ile birlikte gerçekleştirdiği toplantıda, Bursa'ya tamamı yerin altında olacak şekilde metro kazandıracaklarını söyledi.

TEMELLERİ YIL SONUNDA ATILACAK
Sanayi ile iç içe olan Bursa'da çok konuşulan trafik meselesini artık şehrin gündeminden kaldırmak istediklerini anlatan Başkan Aktaş, "İnşallah yeni metro yatırımlarıyla trafikte rahatlamayı bir nebze de olsa başaracağız. Cumhurbaşkanımızla yaptığımız son görüşmede, 'Kesinlikle raylı sistem yapma. Metro veya metrobüs uygula' şeklinde tavsiyeleri oldu. Metro tamamen yeraltı olduğu için maliyetli yatırım olabilir. Ama inşallah şehrin en yoğun bölgeleri olan Ulucami, Hanlar Bölgesi ve Yıldırım'ın üst kısımlarını içine alan 6.2 kilometrelik Yıldırım Metrosu ile 7 kilometrelik Osmangazi Metrosu'nun temelini sene sonuna kadar atmak istiyoruz. Tamamı yer altından olacak ve trafiğin akışını bozmayacak" dedi. AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mestan ise bölgedeki sıkıntıları Başkan Aktaş'a yerinde göstermek istediklerini, şehrin 'maneviyat bölgesi olan' eski yerleşim yerlerinin fiziki şartlardan dolayı nispeten sıkıntılar yaşadığına dikkat çekti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa’ya metro müjdesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN