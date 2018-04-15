Bursa’ya metro müjdesi

Geçtiğimiz gün Pınarbaşı Camisi'nde kılınan sabah namazının ardından şehrin tarihi bölgelerinde bulunan mahallelerin muhtarlarıyla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mestan ile birlikte gerçekleştirdiği toplantıda, Bursa'ya tamamı yerin altında olacak şekilde metro kazandıracaklarını söyledi.

TEMELLERİ YIL SONUNDA ATILACAK

Sanayi ile iç içe olan Bursa'da çok konuşulan trafik meselesini artık şehrin gündeminden kaldırmak istediklerini anlatan Başkan Aktaş, "İnşallah yeni metro yatırımlarıyla trafikte rahatlamayı bir nebze de olsa başaracağız. Cumhurbaşkanımızla yaptığımız son görüşmede, 'Kesinlikle raylı sistem yapma. Metro veya metrobüs uygula' şeklinde tavsiyeleri oldu. Metro tamamen yeraltı olduğu için maliyetli yatırım olabilir. Ama inşallah şehrin en yoğun bölgeleri olan Ulucami, Hanlar Bölgesi ve Yıldırım'ın üst kısımlarını içine alan 6.2 kilometrelik Yıldırım Metrosu ile 7 kilometrelik Osmangazi Metrosu'nun temelini sene sonuna kadar atmak istiyoruz. Tamamı yer altından olacak ve trafiğin akışını bozmayacak" dedi. AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mestan ise bölgedeki sıkıntıları Başkan Aktaş'a yerinde göstermek istediklerini, şehrin 'maneviyat bölgesi olan' eski yerleşim yerlerinin fiziki şartlardan dolayı nispeten sıkıntılar yaşadığına dikkat çekti.