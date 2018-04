CHP’li Yalova Belediyesi gırtlağına kadar borçlu

Yalova Belediyesi, her yıl olduğu gibi yine astronomik borç rakamlarıyla gündeme geldi. Toplamda 3.5 milyonu aşan yemek faturaları, CHP'li İstanbul milletvekiline her ay düzenli olarak kesilen faturalar ve 161 Milyon borç. Tüm bunlar tamamlanan denetim komisyonu raporuyla gözler önüne serildi. CHP'li Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve belediyenin bir çok müdürlüğünde görevlendirdiği akrabaları, yine belediyeyi borç batağına sürükledi. Tamamlanan 2017 yılı denetim komisyonu raporu, belediyenin 600 milyonluk bütçesinin adeta çarçur edildiğini ve bunun üzerine de 161 milyon TL borçlandığını ortaya çıkardı. Tamamlanan raporda, adı dahi duyulmamış lüks yemeklere verilen paralar ve CHP'li milletvekiline her ay düzenli ödenen faturaların da altı çizildi.

MİSAFİR AĞIRLAMALARINA 3.5 MİLYON

Tamamlanan denetim raporunda, Başkan Salman'ın öz yeğeni Özlem Salman'ın idare ettiği Özel Kalem Müdürlüğü'nün, yıl boyunca misafir ağırlama adına kesilen toplam 3.5 milyonluk yemek faturaları, bu kadarına da pes dedirtti. Geçtiğimiz yıl kimsenin adını bile duymadığı yemeklerden oluşan faturaların bu yıl yerini lüks deniz mahsullerine bıraktığı ortaya çıktı. Aynı raporda, CHP İstanbul milletvekiline ait bir haber sitesine, her ay düzenli olarak fatura kesildiğinin de altı çizildi.

"YATIRIM YOK TEMSİLİ HARCAMA ÇOK"

Yalova Belediyesi'nin bütçe ve kaynaklarını hiçbir şekilde hizmet ve yatırım amaçlı kullanmadığını belirten Ak Parti İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak, "Denetim Komisyonu raporunda açıkça görünüyor ki bu paralar Yalovalılar için harcanmadı. Daha çok temsili ağırlamalar, araç kiralamaları, mazot ve yakıt giderlerine kullanıldı. Daha da üzücü olan ise, kaynakların büyük kısmı, partizanca tavırlarla kendilerine yakın ve gelecekte siyasi avantaj ve rant sağlayacak nitelikte personel almakta kullanıldı. Her yıl bankamatik önünde kuyruğa giren bu personel, hiçbir iş yapmadan belediye bütçesinin yüzde 50'sini sömürüyor" dedi.

"YEDİKÇE YEMİŞ BİR TÜRLÜ DOYMAMIŞLAR"

Belediyenin Denetim Komisyonu Başkanı Yalova Belediyesi Meclis Üyesi Serap Türkyılmaz da Yalova belediyesinin tarihi borçlanmasında yine lüks yemeklerin ön plana çıktığını söyledi. Türkyılmaz, "Geçtiğimiz yıl yemek faturalarında dikkat çeken, Türk kahveli mantı, fıstıklı ıspanaklı glaze eşliğinde pirzola gibi adını bile duymadığımız yemekler yerini bu defa lüks deniz mahsullerine bırakmış. Bu yıl yemek listelerinde, balıklı sebzeli misket köfte, midye tava ,tereyağında kalamar ızgara, kabaklı levrek, balık mücver, soya soslu uskumru, somon salatası, balık soslu acılı ezme, ahtapot söğüş, kremalı balık çorbası, levrek ızgara ve fırında helva var. Maşallah yedikçe yemişler ama bir türlü doymamışlar" dedi. Denetim Komisyonu üyeleri, CHP'li İstanbul Milletvekili Barış Yakaraş'a ait olduğu belirlenen bir haber sitesine her ay fatura kesildiğini ve her ay düzenli olarak ödeme yapıldığını tespit etti.

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ'

Her yıl düzenli olarak borç haberleriyle gündeme gelen Yalova Belediyesi hakkında Savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını belirten Ak Parti Yalova İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak, an itibari ile Yalova Belediyesi'nin tarihinin en büyük borç batağında olduğunu söyledi. Öztabak,"Belediyede Meclis üyesi çoğunluğumuz olmasına rağmen bizler, Yaloval��ların rahat hizmet alabilmeleri adına CHP'li Belediyeyi hiçbir zaman maddi anlamda kısıtlayacak kararlar almadık. Ancak ortaya çıkan tablo içler acısıdır. Tarihi borç ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağız" dedi.