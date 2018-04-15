Çiftçiye 3 milyon adet çilek fidesi

Çilek üretiminde Türkiye'de 3'ncü sırada yer alan Bursa'da Büyükşehir Belediyesi tarafından üreticiye 3 milyon çilek fidesi dağıtıldı. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, il genelinde tarımsal teknolojik altyapının güçlendirilmesi ve tarımsal verimliliğin artırılması yönünde üreticiye destek çalışmalarını sürdürüyor. Bursa'daki tarımsal üretimin nitelikli hale getirilmesi ve artırılması çalışmaları kapsamında Bursalı 600 çiftçiye 3 milyon adet 'albion' cinsi çilek fidesi dağıttı. Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimin desteklenmesi çalışmaları kapsamında hazırlanan 'Çilek Destekleme Projesi' ile Bursa'da 'albion' cinsi çilek yetiştiriciliği dönemini başlatmak istiyor. Belediyeden konuya ilişkin yapılan açıklamada, kentteki çilek üretiminin daha verimli hale getirilmesi hedefiyle 3 milyon adet çilek fidesinin Bursalı çiftçilerle buluşturulduğu kaydedildi. Çilek fidelerinde Türkiye'nin en verimli türü olarak bilinen 'albion' cinsinin tercih edildiği belirtilen açıklamada, sağlanan destekten Büyükorhan, Orhaneli, Keles, Osmangazi, Kestel ve İnegöl'den 600 çiftçinin 'kişi başı 5000'er adet olacak şekilde' yararlandığı vurgulandı.

BUGÜN NELER OLDU