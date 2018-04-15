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İstihdam büroları 12 bin talep aldı

MUHARREM DOĞANTEZ
MUHARREM DOĞANTEZ Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 15.4.2018
İstihdam büroları 12 bin talep aldı

Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve İŞKUR işbirliğinde Bursa'da 4 ayrı noktada hizmet veren İstihdam Büroları'na 2 binden fazla firma, 12 binden fazla istihdam talebinde bulundu. Bursa ekonomisinin çatı kuruluşu Cumhurbaşkanı liderliğinde başlatılan 'İstihdam Seferberliği'ne büyük destek veren BTSO, Hizmet Binası, BTSO BUTGEM Yerleşkesi, Barakfakih ve BTSO Altıparmak Temsilcilik binasında hizmete açtığı istihdam büroları ile binlerce firmadan on binlerce eleman talebi aldı. Mart 2017'den bu yana faaliyet gösteren istihdam bürolarına en çok tekstil, makine ve otomotiv sektörlerinden personel talebi yapıldı.

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İstihdam büroları 12 bin talep aldı
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