Kanolalar çiçek açtı

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesinin, eğitim, araştırma ve uygulama alanı olarak kullandığı 350 bin metrekarelik araziye bu yıl yağ bitkisi olan kanola ekildi. Üniversiteye yıllık 200 bin TL getirisi olan kanola bitkisi, biodizel yapımında kullanılıyor. Baharın gelmesiyle birlikte çiçek açan kanola tarlaları fotoğraf çektirmek isteyen öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Üniversiteli öğrenciler, renk cümbüşünün yaşandığı alanda fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarışıyor.

GÖRSEL BİR ŞÖLEN SUNUYOR

Kanolanın yağ kalitesinde de son 10 yılda önemli iyileşmeler olduğunu söyleyen Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Sincik,. "Şu anda kanoladan elde edilen yağların insan sağlığına herhangi bir zararı yok. Bizim kanola yağı tüketim alışkanlığımız pek yok ama dünyada soya yağından sonra en fazla üretilen ve kullanılan bitkisel yağ kanola yağıdır. Halen Trakya ve Güney Marmara bölgesi başta olmak üzere Türkiye'de 35 Bin hektar alanda kanola üretimi yapılıyor ve yılda 125 Bin ton tohum üretiliyor. Üniversitemiz dahilindeki bu arazi yılın bu zamanlarında görsel bir şölen sunduğu için öğrenclerimiz buraya akın ediyor" dedi.



DEKAR BAŞINA 350 KİLO

Ziraat Fakültesi Uygulama Çiftliği Müdürü Dr. Fevzi Çakmak, kurak alanlarda ve sonbaharda yetişebildiği için 4 yıldan beri ayçiçeği ile dönüşümlü olarak kanola ektiklerini söyledi. Ayçiçeğinin yağmur yağmaması durumunda kuraklıktan zarar gördüğünü, ancak kanola sonbaharda ekildiği için böyle bir riskinin bulunmadığını belirten Çakmak, "Haziran ayı sonunda hasat yapıyoruz. Dekar başına 300 ila 350 kilo kanola tohumu elde edebiliyoruz. İki kilo tohumdan yaklaşık bir kilo yağ elde ediliyor. Tohumu ayçiçeğiyle muadil fiyattan satılıyor. Yemeklik yağ olarak ve sanayide biyodizel üretiminde hammadde olarak kullanılıyor. Kuraklık sebebiyle ayçiçeğinden uğradığımız zararı kanola ile telâfi ediyoruz" dedi.