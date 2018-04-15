Osmangazi’ye Özbekistan’dan kardeş şehir

Osmangazi Belediyesi, Türkiye ile Özbekistan arasında kardeşlik bağının güçlenmesi ve kültürel değerlerin paylaşılması adına Özbekistan'ın Turakurgan Belediyesi ile kardeş şehir protokolü imzaladı. Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri'ne yabancı konukların ilgisi büyük oldu. Yüzlerce yabancı misafir, fetih şenlikleri kapsamında düzenlenen etkinliklere katılarak fetih coşkusunu yaşarken, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Özbekistan Turakurgan Belediye Başkanı Gulumcon Murodhucayev ile kardeş şehir protokolü imzaladı

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