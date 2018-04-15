Sağlıkta nostaljik yolculuk

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan ve 14 Mart Tıp Bayramı'nın ardından ziyaretçi kabulüne başlayan 'Sağlık Tarihi Müzesi', başta tıp fakültesi öğrencileri olmak üzere Bursalılardan yoğun ilgi görüyor. Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Bursa Sağlık Tarihi Müzesi'nde, eski zaman ilaç tedavilerinden eczacılığa, diş sağlığından şifalı kaplıcalara ve alternatif tıp yöntemlerine ilişkin onlarca farklı konu, çarpıcı görsel ve canlandırmalarla ziyaretçilerinin ilgisine sunuluyor.

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