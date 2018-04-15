Şenlikte köy düğünü

Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Fetih Şenlikleri kapsamındaki köy düğününe Dürdane ve Gündoğdu Mahalleleri ev sahipliği yaptı. Köy düğününde ilk olarak kız tarafının köyü olan Dürdane Mahallesi'nde gelin alma töreni yapıldı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve yüzlerce vatandaş, köy meydanından davul zurnalar eşliğinde gelin evine gitti. Dualarla baba evinden çıkan gelini Başkan Dündar ata bindirerek düğünün yapılacağı Gündoğdu Mahallesi'ne doğru yola çıktı.

KIRMIZI RUJ VE EMZİK GELENEĞİ

Köy meydanında gerçekleştirilen nikah töreni öncesinde berber koltuğuna oturtularak tıraş edilen damada, daha sonra bir gelenek olan kırmızı ruj sürüldü. Ağzına bebek emziği verilen damat, arkadaşları tarafından bir süre oynatıldı. Renkli görüntülerin yaşandığı düğünde çiftin nikahlarını Başkan Mustafa Dündar kıydı. Şahitlikleri ise AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Çömez ile Gündoğdu Mahallesi Muhtarı Erkan Kötekli yaptı. Nikahı kıyarak çifte mutluluklar dileyen Başkan Dündar, nikah cüzdanını ise geline teslim etti. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, köy meydanında yaptığı konuşmada, düzenledikleri bu etkinliklerle tarihe ve geleneklere sahip çıktıklarını belirterek, "Tarihimizden kalma çok güzelliklerimiz var. Bu geleneklerimize sahip çıkmamız lazım. Tarihimize, geçmişimize sahip çıkarsak geleceğe sağlam adımlarla yürürüz. Bursa'nın fethinin 692'nci yıldönümünü kutladığımız Nisan ayı boyunca sosyal, kültürel, bilimsel ve sportif pek çok etkinliklerimiz var. Köylerimizin gelenekleri, görenekleri, yemekleri ve kültürleriyle ilgili bir kitap çıkarttık. Orta Asya'dan atalarımızın geldiği, cihan imparatorluğuna giden devletin temellerinin atıldığı yer. Devletle birlikte bir felsefenin de temellerinin atıldığı yerdir" dedi.