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Yıl-Mek sergisi sanatseverleri büyüledi

MUHARREM DOĞANTEZ
MUHARREM DOĞANTEZ Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 15.4.2018
Yıl-Mek sergisi sanatseverleri büyüledi

Yıldırım Belediyesi ve Yıldırım İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen kurslar çerçevesinde yürütülen 'Hobim Kariyerim Olsun' projesi ile kadınlar sanatı ekonomiye dönüştürüyor. Yıldırımlıların hobi edinirken meslek sahibi olarak üretime katılmaları ve aile ekonomilerine katkıda bulunmaları amacıyla eğitimler düzenleyen , Meslek Edindirme Kursları ile sanatın en güzel yansımalarını gün yüzüne çıkarıyor. Resim eğitmeni Embiye Kayalar ve resim kursiyerlerinin hünerli ellerle hazırladıkları eserlerden oluşan sergi, Kent Meydanı Sanat Galerisi'nde yoğun bir katılımla sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

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Yıl-Mek sergisi sanatseverleri büyüledi
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