Yıl-Mek sergisi sanatseverleri büyüledi

Yıldırım Belediyesi ve Yıldırım İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen kurslar çerçevesinde yürütülen 'Hobim Kariyerim Olsun' projesi ile kadınlar sanatı ekonomiye dönüştürüyor. Yıldırımlıların hobi edinirken meslek sahibi olarak üretime katılmaları ve aile ekonomilerine katkıda bulunmaları amacıyla eğitimler düzenleyen Yıldırım Belediyesi, Meslek Edindirme Kursları ile sanatın en güzel yansımalarını gün yüzüne çıkarıyor. Resim eğitmeni Embiye Kayalar ve resim kursiyerlerinin hünerli ellerle hazırladıkları eserlerden oluşan sergi, Kent Meydanı AVM Sanat Galerisi'nde yoğun bir katılımla sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

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