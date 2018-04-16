Engelliler üniversite öğrencileriyle birlikte 60 fidan dikti

Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı'nda değişik branşlarda kurs gören engelli kursiyerler, anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Aralarında başta İstanbul Aydın Üniversitesi olmak üzere 30 üniversite öğrencisiyle buluşan engelliler, Kemerburgaz Işıklar köyüne gitti.

Kursiyerler, İstanbul Orman İşletme Müdürlüğünün de katkısıyla Işıklar köyü yakınındaki alana 60 fidan dikti. Sevinçlerini birbirleriyle paylaşan engelliler, temiz ve yeşil çevre ile engelli farkındalığına katkıda bulundukları için mutlu olduklarını ifade ettiler. Etkinlik sonrası öğrenciler ile engelli kursiyerler birlikte piknik yaptı.

Fidan dikim çalışmasından dolayı gençleri tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Engelli kardeşlerimiz üniversiteli öğrencilerimizle çok güzel ve anlamlı bir çalışma yaptılar. Herkese örnek olacak bu etkinliklerinden dolayı hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

