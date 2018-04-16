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ler üniversite öğrencileriyle birlikte 60 fidan dikti

farkındalığına katkıda bulunmak amacıyla Belediyesi Engelliler Sarayı kursiyerleri, üniversite öğrencileriyle beraber köyünde 60 fidan dikti. Keyifli geçen nin ardından engelliler ve öğrenciler birlikte piknik yaptı.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 16.4.2018 10:54
Engelliler üniversite öğrencileriyle birlikte 60 fidan dikti

Belediyesi ler Sarayı'nda değişik branşlarda kurs gören engelli kursiyerler, anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Aralarında başta olmak üzere 30 üniversite öğrencisiyle buluşan engelliler, köyüne gitti.

Kursiyerler, Orman İşletme Müdürlüğünün de katkısıyla Işıklar köyü yakınındaki alana 60 fidan dikti. Sevinçlerini birbirleriyle paylaşan engelliler, temiz ve yeşil çevre ile engelli farkındalığına katkıda bulundukları için mutlu olduklarını ifade ettiler. Etkinlik sonrası öğrenciler ile engelli kursiyerler birlikte piknik yaptı.

Fidan dikim çalışmasından dolayı gençleri tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Engelli kardeşlerimiz üniversiteli öğrencilerimizle çok güzel ve anlamlı bir çalışma yaptılar. Herkese örnek olacak bu etkinliklerinden dolayı hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

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Engelliler üniversite öğrencileriyle birlikte 60 fidan dikti
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