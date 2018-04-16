Kartepe’de yol bakımları sürüyor

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, belirlenen program dahilinde mahalle bazında ilçedeki yollarda ihtiyaç duyulan alanlarda parke tamirat çalışması yapıyor. Yol iyileştirme çalışmaları kapsamında mahalle statüsüne kavuşan köy yollarını da mercek altına alan ekipler Ketenciler Mahallesi'nin ana arter ve ara arter güzergahlarında düzenleme yaptı. Belediye ile koordineli çalışmalar çerçevesinde yollarda yapılan düzenlemelerden duyduğu memnuniyeti ifade eden Ketenciler Mahalle Muhtarı Erkul Kılıç, belediye ekiplerine teşekkür etti.



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