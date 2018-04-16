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Kartepe’de yol bakımları sürüyor

çeşitli nedenlere bozulmaların yaşandığı mahalle statüsüne kavuşan köy yollarını da elden geçiriyor.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 16.4.2018 11:02
Kartepe’de yol bakımları sürüyor

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, belirlenen program dahilinde mahalle bazında ilçedeki yollarda ihtiyaç duyulan alanlarda parke tamirat çalışması yapıyor. Yol iyileştirme çalışmaları kapsamında mahalle statüsüne kavuşan köy yollarını da mercek altına alan ekipler Ketenciler Mahallesi'nin ana arter ve ara arter güzergahlarında düzenleme yaptı. Belediye ile koordineli çalışmalar çerçevesinde yollarda yapılan düzenlemelerden duyduğu memnuniyeti ifade eden Ketenciler Mahalle Muhtarı Erkul Kılıç, belediye ekiplerine teşekkür etti.

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Kartepe’de yol bakımları sürüyor
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