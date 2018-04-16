Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Marmara Haberleri > Sokağa giren tır park halindeki 6 araca çarptı

Sokağa giren park halindeki 6 araca

Fatih’te bir sokağa giren park halindeki 6 araca . Araçlarda maddi hasar oluşurken tırın araçlara çarpma anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 16.4.2018 09:15
Sokağa giren tır park halindeki 6 araca çarptı

Olay, 22.00 sıralarında İskenderpaşa Mahallesi Rağbet ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddeden sokağa giren sürücüsünün gaza basması üzerine sokakta bulunan 6 araca . Çarpmadan sonra bir binanın duvarına da çarpan tır hızla olay yerinden uzaklaştı. Tır Sofular Caddesinde sıkıştı. Tırın peşinden giden vatandaşlar sürücüyü indirdi. Olay yerine çağrılan polis ekipleri sürücüyü gözaltına aldı. Tır çekici yardımıyla emniyet otoparkına çekildi. Tırın çarptığı 6 araçta maddi hasar meydana gelirken o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

TIR MAHALLEYE DALMIŞ, CANLI BOMBA GİBİYDİ

Bir araç sahibi Hasan Çiçekler, "Tır mahalleye dalmış, canlı bomba gibiydi. Önüne ne geldiyse almış, götürmüş. Bizim aracımız da pert olmuş. Vatandaşlar olmasa.. Polis ve vatandaş sıkıştırdı; yoksa ne varsa alır götürürdü. Böyle bir şey olmaz. Resmen canlı bomba" dedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Sokağa giren tır park halindeki 6 araca çarptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN