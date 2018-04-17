Emniyetten yaralı öğretmenlere ziyaret

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Hasanağa Mahallesi'nde bulunan Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu İlkokulu'nda 11 Nisan Çarşamba günü bir polis memurunun silahlı saldırısı sonucu Okul Müdiresi Tülay Taş ile Müdür Yardımcısı Sinan Delibaş yaralanmıştı. Olayın ardından polis memuru görevden ihraç edilirken, müdire ve müdür yardımcısı ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

İl Emniyet Müdür Vekili Mehmet Mustafa Altunsu, Asayiş Şube Müdürü, Sosyal Hizmetler Şube Müdürü, Nilüfer İlçe Emniyet Müdürü ve Görükle Polis Merkezi Amiri, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören Tülay Taş ve Sinan Delibaş'ı ziyaret etti.

Altunsu, meydana gelen olaydan dolayı üzüntülerini ve İl Emniyet Müdürü Osman Ak'ın geçmiş olsun ve acil şifalar dileklerini iletti. Yaralı öğretmenler de yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, iyi dileklerinden dolayı Emniyet Müdürlüğü personeline teşekkürlerini belirtti.

