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Gölde bulunan kız çocuğuna ait te ön inceleme tamamlandı

'de Sazlıbosna baraj gölünde beze sarılı halde bulunan 5-6 yaşlarındaki kız çocuğuna ait te yapılan ilk inceleme sonucu küçük kızın 2 yada 3 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi.

DHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 17.4.2018 17:13
Gölde bulunan kız çocuğuna ait cesette ön inceleme tamamlandı

Sazlıbosna baraj gölünde geçtiğimiz pazar günü balıkçıların oltalarına takılan beze sarılı çocuk cesedi ile ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor. Kurumu'na kaldırılan üzerinde yapılan ön incelemeye göre kız çocuğunun 2 veya 3 gün önce hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cesette bazı morluklar bulunduğu da belirlendi. Çocuğun neden hayatını kaybettiğinin tespiti için Adli Tıp Kurumu'nda incelemenin sürdüğü belirtildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ortaklaşa yürütülen soruşturmada polis kayıp müracaatlarını inceleyerek çocuğun kimliğini tespit etmeye çalışıyor.

Çocuğun yabancı uyruklu olabileceği de değerlendiriliyor.

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Gölde bulunan kız çocuğuna ait cesette ön inceleme tamamlandı
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