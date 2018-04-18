23 Nisan’ın ilk misafirleri gelmeye başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 10'uncu 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali bu yıl "Spor ve Çocuk Oyunları" temasıyla gerçekleştirilecek. 41 ülkeden 1000 çocuğun misafir edileceği 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali için misafir ülke grupları da birer birer Kocaeli'ye gelmeye başladı.

Bu kapsamda Yahya Kaptan Ortaokuluna gelen Ukraynalı çocuklar burada büyük bir sevinçle karşılandı. Konuk ülke çocukları ile Türk çocuklar okulda birbirleriyle tanıştı Ukrayna'dan gelen Kot Oleksandr da festival arkadaşı Alper Kerem Keskin ile tanıştı.

23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivalini öğretmeninden öğrendiğini söyleyen Ukraynalı öğrenci Kot Oleksandr, "Etkinliği öğretmenimden duydum. Türkiye'yi çok sevdim. Türkiye muhteşem bir ülke. Yolculuğumuz da çok harika geçti. Şu an çok mutluyum. Alper ile tanıştım. Onunla beraber bu güzel ülkede ve güzel insanlarla vakit geçirmek istiyorum" dedi.

Ukranya'dan gelen arkadaşıyla bol bol oyunlar oynayacağını belirten Yahya Kaptan Ortaokulu öğrencisi Alper Kerem Keskin, "Umarım 23 Nisan güzel geçer. Arkadaşımı bol bol gezdireceğim. Beraber futbol oynarız. Festivalde de birçok etkinliğe beraber katılacağız. Çok heyecanlıyım" diye konuştu.

İkinci kez misafir öğrenci aldıklarını belirten Alper Kerem Kesin'in Babası Hayrettin Keskin,"Biz geçen sene de bir öğrenci almıştık. Bu sene ikinci öğrenci alışımız. Bir hafta boyunca çok memnunduk. Ayrılması da hüzünlü oluyor. Alışıyorlar bize, biz de onlara alışıyoruz. Dünya'da eşi benzeri olmayan bir etkinlik" şeklinde konuştu.

