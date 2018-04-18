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Büyükşehir Korosu’ndan konser

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Korosu konserinde sanat müziğinin eşsiz eserleri, keyifle dinlendi.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 12:07
Büyükşehir Türk Sanat Müziği Korosu’ndan konser

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Korosu tarafından SDKM'de düzenlenen nostalji konserinde, Türk Sanat Müziğinin en özel eserleri icra edildi. Türk Sanat Müziğinin , , gibi efsane isimlerinin unutulmaz eserlerinin seslendirildiği konserde nostalji rüzgarları esti.

Şefliğini Neşe Sarısözen Adalının yaptığı Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Korosu, dinleyenlere sanat müziği eserleriyle eşsiz bir sanat akşamı yaşattı. Türk Sanat Müziğinin eşsiz eserlerinin icra edildiği konserde eserlere eşlik eden katılımcılar, keyifli bir akşam yaşadı.

80 ve 90'lı yılların en güzel Türk Müziği eserlerinin seslendirildiği Nostalji Konserinde ünlü bestecisi da şeref konuğu olarak yer aldı. Konserde Mahmut Oğul, Alaettin Şensoy, Zekai Tunca, Zeki Müren, Erdoğan Berker, Turan Taşan' ın en güzel besteleri solo ve koro olarak seslendirildi. Konserin sonunda Şef Neşe Sarısözen de iki şarkıyla konsere renk kattı.

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Büyükşehir Türk Sanat Müziği Korosu’ndan konser
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