Deneyimli Endüstri Mühendisleri öğrencilerle buluştu

SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe Gaziosmanpaşa Hastanesinden İş Denetim ve İş Geliştirme Müdürü Ali Anıl Mirasoğlu ile Lojistik Sorumlusu Mehmet Yüksel konuşmacı olarak katıldı. Hizmet sektöründe çalışmanın birçok bilgi edinme fırsatı sağladığını belirten Gaziosmanpaşa Hastanesi İş Denetim ve İş Geliştirme Müdürü Ali Anıl Mirasoğlu, farklı alanlardan kişilerle çalışmanın önemli olduğunu söyledi. Mirasoğlu, "Hastanede çalışmak diğer hizmet sektöründeki yerlerde çalışmanın yanı sıra daha fazla iş koluyla beraber olmanıza fırsat tanıyor. Yaklaşık olarak 46 farklı sektörden insanla beraber olmanız, sizin birçok bilgi edinmenize olanak sağlıyor. Bu sayede bilginiz artıyor ve kendinizi geliştirmiş oluyorsunuz" dedi.

Sağlık sektöründe sıkı denetim yapmanın hastane ve hastalar açısından da faydalı olduğuna değinen Mirasoğlu, "Denetimlerde ilk önce sürece bakılır. Daha sonra aksaklık var mı yok mu diye kontrol edilir. Gözlemler yapıldıktan sonra ön rapor çıkartılarak iş geliştirilmeye başlanır. Eğer bir yerde kayıp veya kaçak söz konusu olursa, milyon liralara varacak durum söz konusu olacaktır. Kayıplar en az seviyeye indirgenerek sistem iyi oturtulmalı ve çalışmalarınızı sistemli bir şekilde yapmalısınız. Aksi durumlarda önemli derecede prestij kaybedecek ve büyük problemlerle karşı karşıya kalacaksınız" diye konuştu.

Hastane lojistiğinin üreticilerden başlayarak hasta ve sağlıklı bireyleri kapsayan geniş bir süreç olduğuna dikkat çeken Gaziosmanpaşa Hastanesi Lojistik Sorumlusu Mehmet Yüksel, "Sağlık lojistiği, tüm işlemlerin Sağlık Bakanlığının gözetimi altında, belli kural ve prosedürler çerçevesinde yapılan çok hassas ve önemli bir konudur. Hammadde ithalatından başlayarak, üretimine, depolanması ve dağıtımına, katma değerli tüm işlemlerine kadar yönetmelikler ve denetimlerle kontrol altına alınmıştır" şeklinde konuştu.

Üretim aşamasından sonra paketleme ve son kontrol işlemlerinin de dikkatli yapılması gerektiğinin altını çizen Yüksel, "Ürünlerin depolanacağı alanların hijyen kurallarına uygun olması, gerekli ısı ve nem derecelerine dikkat edilmesi, hava ile temasının asgariye indirilmesi, haşarat kontrollerinin düzenli yapılması ve denetim unsurlarının en üst düzeyde takip edilmesi gerekmektedir. Yapılacak denetimlerle aksaklıkların önüne geçilmeli ve sistemin doğru işlemesi sağlanmalıdır" ifadelerini kullandı.

Etkinlik soru cevap bölümünün ardından konuşmacılara plaket verilmesiyle sona erdi.

