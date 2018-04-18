Geyve’de 5 mahalle yenileniyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından şehir genelinde sürdürülen sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor. Yapılan çalışmalarda son olarak Geyve'ye bağlı mahallelerin grup yolları sıcak asfalta kavuşacak. Büyükşehir Belediyesi YOLBAK Dairesi'ne bağlı ekipler 13 kilometrelik Esenköy grup yolunu 15 bin ton sıcak asfalt kullanarak yeni yüzüne kavuşturmayı hedefliyor.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı Haydar Akbulut, "İlçelerimizin grup yollarında yapmış olduğumuz asfalt çalışmaları devam ediyor. Geyve'ye bağlı Sarıgazi, Hırka, İhsaniye, Suçatı ve Esenköy Mahallelerini kapsayan grup yolunda asfalt çalışmalarımıza başladık. Altyapı çalışmaları sonucu bozulan yolların temel onarımlarını gerçekleştirdik. Şimdi ise grup yolumuzu sıcak asfalt ile buluşturuyoruz. Yapılan çalışmalarda beş mahallemizin de yoğun olarak kullandığı 13 kilometre uzunluğundaki güzergahta 15 bin ton asfalt kullanmayı hedefliyoruz. Grup yolumuzda yapılan çalışmalarda 5 kilometrelik kısımda 6 bin ton asfalt serimi gerçekleştirdik. Büyükşehir Belediye Başkanımızın da dediği gibi 2019'a kadar asfaltsız grup yolu bırakmayacağız. Hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir. Şimdiden mahallelerimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

