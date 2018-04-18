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Kartepe’de öğrenciler için

ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçedeki öğrenciler için okul bahçelerinde yeni lar oluşturuyor.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 18.4.2018 12:06
Kartepe’de öğrenciler için yeşil alan

Bu kapsamda belediye ekipleri yeni binasında eğitim ve öğretim hizmeti almaya başlayan Gazi İlkokulu öğrencileri için nde çalışma başlattı. ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, öğrencilerin güvenli ve sağlıklı alanlarda boş vakitlerini geçirmeleri için okul bahçesinde belirlenen alanlarda toprak dolgu ve çimlendirme çalışmalarında bulunuyor. Eski okul alanında yapılan yeni binada dersliklerinde eğitim ve öğretim gören öğrenciler için başlatılan peyzaj çalışmaları hızla ilerliyor.

Ekipler toprak dolgusu yaptıkları alanları çimlendirerek yeşillendirecek. Okul idaresi ve yöneticilerinin peyzaj çalışmaları konusundaki taleplerine olumlu karşılık veren Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'e teşekkür ettiler. Öğrenciler için yapılan düzenlemeleri takdirle takip ettiklerini belirten okul idarecileri ve yöneticileri, ların kazanılması ile öğrenciler teneffüslerde gönüllerince eğlenme imkanı bulacağına inandıklarını ifade ettiler.

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Kartepe’de öğrenciler için yeşil alan
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