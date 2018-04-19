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Geyve'de ayvalı lezzetler beğenildi

Geyve’de ki Turizm Haftası etkinliğinde hazırlanan çorbadan böreğe, kerevizden tatlıya her şeyin içerisinde bulunan 'Geyve Ayvası'nın lezzetleri, katılımcılar tarafından beğenildi.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 19.4.2018 15:04
Geyve'de ayvalı lezzetler beğenildi

42. Turizm Haftası münasebetiyle Valiliği ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü Geyve'de çok farklı bir etkinliğe imza attı. Gurme Emel Köprülüoğlu Çelikel'in hazırladığı 'Ayvalı Lezzetler' görücüye çıktı. Alifuatpaşa Mahallesi'ndeki tarihi 2. Beyazıt Köprüsü'nün yanında gerçekleşen etkinliğe Vali Yardımcısı ve Akyazı Kaymakamı M.Fatih Çiçekli, Söğütlü Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli, Geyve Kaymakamı İlyas Memiş, Belediye Başkanı Murat Kaya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Yorulmaz ve ilçe protokolü katıldı.

Turizm Haftası nedeniyle Emel Köprüoğlu Çelikel'in hazırladığı ayvalı köfte çorbası, ayvalı tas kebap, zeytinyağlı ayvalı kereviz, kalle (yöresel) sebzeli ayva (pazı ve ıspanaklı), yoğurtlu ayva salatası, ayvalı buğday salatası, ayvalı pilav, ayvalı pankek, ayvalı börek, ayvalı cevizli mısır unlu pide, ayvalı ekmek, ayva tatlısı, ayva hoşafı, ayvalı kurabiye misafirler tarafından çok beğenildi. Geyve Belediyesi tarafından markalaştırılan ayvanın bütün yemeklerde kullanılması organizasyona damgasını vurdu.

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Geyve'de ayvalı lezzetler beğenildi
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