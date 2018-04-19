Kartepe Belediyesinden hastalara medikal destek

Kartepe Belediyesi, bakıma muhtaç durumdaki hasta vatandaşların derdine derman olmaya devam ediyor. Kartepe Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı Alo Evlat ekibi 2017 yılı içerisinde 200 yatalak hastaya hasta yatağı desteği verdi. 2018 yılı başlangıcı itibariyle Alo Evlat ekibi tarafından 58 yatalak hastaya yatak ve medikal malzeme desteği verildi. Sosyal devlet ve sosyal belediyecilik anlayış gereği yaşam standartlarında temel ihtiyaçlarda fırsat eşitliği sağlanmasında sorumluluk taşıdıklarını belirten Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, "Birgün herkes ihtiyaç sahibi durumuna gelebilir. Bazen elimizde olmayan sebeplerden bu sonuçları yaşayabiliriz. Sosyal devletin önemi ve gereği de burada ortaya çıkıyor. Yardımlaşmak dinimizin de temel öğretilerinden biri. Göreve geldiğimiz günden itibaren ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin her türlü ihtiyacına yetişmeye çalışıyoruz. Güçlü devlet güçlü belediyeler ile mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürmeyi sağlamaya gayret ediyoruz" dedi.

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