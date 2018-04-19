‘Okçular’ Bursa’da buluşuyor

Bu yıl altıncı kez planlanan Uluslararası Fetih Kupası Geleneksel Türk Okçuluğu Bölge Elemeleri, Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Bursa ile devam ediyor. İstanbul'da organize edilecek olan Uluslararası Fetih Kupası'na olan yoğun ilgi nedeniyle uygulamaya alınan elemeler, 20-22 Nisan tarihleri arasında Atatürk Stadyumu alanı ile Yunuseli Havaalanı'nda yapılacak. 'Puta okçuluğu', 'menzil okçuluğu', 'mas güreşi', 'aşık atma' ve 'mangala' kategorilerinde düzenlenen organizasyon, 20-21 Nisan tarihleri arasında vatandaşlara da açık olacak. Bursa'daki faaliyete İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Kocaeli, Sakarya, Kütahya, Balıkesir, Manisa ve İzmir'den toplam 874 sporcu katılacak. İlk üç etabı biten elemelerin Bursa ayağı da tamamlandıktan sonra Uluslararası Fetih Kupası yarışmaları, 27-29 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, geçmişten günümüze miras kalan geleneksel sporların sadece bir spor dalı olmadığını, spor dalının çok ötesinde bir kültürü bünyesinde barındırdığını söyledi. Binlerce yıl öncesinden bugünlere gelen geleneksel spor oyunlarının inanç, örf ve adetlerle şekillenip Türk kimliğinin bir parçası olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, okçuluğun da böyle değerlendirilebileceğini ifade etti. Aktaş, "Yapılacak organizasyonun bir parçası olmaktan onur duyuyoruz. Bu yıl altıncısı gerçekleştirilecek Uluslararası Fetih Kupası Geleneksel Türk Okçuluğu Bölge Elemelerine Büyükşehir Belediyesi olarak katkı koyuyoruz. Okçular Vakfı tarafından düzenlenen bu etkinlik, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Dünya Etnospor Konfederasyonu, Büyükşehir Belediyemiz ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleşiyor. Ben şimdiden sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

Geleneksel Türk Okçuluğu Bölge Elemelerinin Bursa ayağına Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız da katılacak.