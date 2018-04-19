Santrançta velilerin rakibi çocukları oldu

Vatandaşları sağlıklı ve bilinçli spor yaptırmak, boş zaman aktivitesi olarak farklı spor branşlarını tanıtmak maksadı ile Spor Genel Müdürlüğünün Türkiye genelinde tüm il ve ilçelerinde başlatmış olduğu ''Koşabiliyorken Koş'' projesi kapsamında Balıkesir il müdürlüğü velileri ve çocuklarını satranç masasında buluşturdu.

Balıkesir Gençlik Hizmetler ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, proje kapsamında düzenledikleri satranç turnuvasının başarılı olduğunu belirterek, ''Kurtdereli Spor salonumuzda veliler, çocukları ile karşılıklı satranç oynayarak güzel bir atmosfer oluşturduklarından dolayı tüm velilerimize ve çocuklarımıza teşekkür ederim. Bu tür faaliyetlerimiz değişik branşlarda artarak devam edecek'' dedi.

Kurtdereli Spor salonunda düzenlenen turnuvaya Türkiye Satranç Federasyonu Merkez Hakem kurulu As Başkanı Ahmet Uçtu, Erdek İlçe Müdürü Erdem Eren, Dursunbey İlçe Müdürü Bayram Yıldırım, Bigadiç İlçe Müdürü Bayram Şenyavuz, İvrindi İlçe Müdürü Ali Uslu, Şube Müdürleri ve çok sayıda veli ve çocukları katıldı.