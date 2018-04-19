Yetim çocuklara yardım ellerini uzattılar

M. Akif Ersoy Ortaokulu Teknoloji Tasarım öğretmeni Dilek Tuğrul öğrencileri ile birlikte sosyal etkinlikler yönetmeliği çerçevesinde Bilecik İHH Temsilciliği ile ortak bir projeye imza attılar. "Yetim gülerse dünya güler" diyerek eyleme dönüştürdükleri proje çerçevesinde toplanan hediyeleri yetim kardeşlerine gönderdiler.

Kardeşlik ve yardım duygusunu geliştirmek için yaklaşık 850 öğrenci yetim çocuklara kıyafet ve oyuncak yardımında bulunarak onlara destek oldular. Okul Müdürü Ahmet Kara bu projede emeği geçen Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerine ayrıca İHH temsilcilerine katkılarından dolayı teşekkür etti.