2. Avrupa İslamofobi Zirvesi İstanbul’da gerçekleştirildi

Zirveye Ümraniye İlçesi Belediye Başkanı Hasan Can ana konuşmacı olarak katılırken, yurtdışından ise yine çok önemli siyaset adamlarından İsveç Eski Başbakanı Fredrik Reinfeldt ve Londra Eski Belediye Başkanı Ken Livingstone ana konuşmacı olarak ve yine çok sayıda akademisyen ile gazeteci katıldı. Zirve yoğun ilgi altında gerçekleştirildi.

'İSLAMOFOBİ 90'LARDA SARAYBOSNA TRAJEDİSİYLE BAŞLADI'

Zirvenin açılış konuşmasını Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can yaptı. Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can konuşmasına, ilkini yine Ümraniye Belediyesi'nin organize ettiği Saraybosna'da gerçekleştirilen İslamofobi Zirvesinin ayrıntılarını hatırlatarak başladı. Başkan Can, Saraybosna bu zirve için önemli merkezlerden biriydi. İslam saldırılarının baş gösterdiği laboratuvar bölgelerden biriydi. 90'larda yaşanan trajedi üzerine ilk zirveyi Saraybosna'da gerçekleştirdik" dedi.

"MEDENİYETLER BEŞİĞİ KUDÜS'TE BİZİM ZAMANIMIZDA BARIŞ HAKİMDİ"

Kudüs'te yaşanan son gelişmeleri de değerlendirdiği konuşmasında Can, "Kudüs İslamofobinin çalışma mekanı haline gelmiştir. ABD Başkanı Trump'ın Kudüs ile ilgili açıklaması barışa büyük darbe vurmuştur. Biz yıllarca Kudüs'te barış ve sükunet içerisinde hakim olduk ve barışın geri gelmesini arzu ediyoruz. Dünya hepimize yeter, tüm dinlere her ırktan ve renkten millete, aklı selim insanlar bir araya gelip nefret duygusunu bertaraf eden politikalar üretmeli" açıklamalarını yaptı.

"İSLAMOFOBİ DÜNYA BARIŞINA TEHDİT"

Başkan Can ayrıca, "İslamofobi maalesef çağımızın dünya barışını tehdit eden Müslümanların üzerine oluşan en önemli negatif algılardan birisi, dünyada 2 milyar civarında Müslüman yaşıyor, 2 milyar insanı ezmek , kırmak için, onların zenginliklerini sömürmek için İslamofobi diye bir canavar oluşturur da bu algıyı tüm dünyaya pompalamaya çalışırsanız sonuçta Müslümanlar kendisini savunmak zorunda kalacak ve dünya barışı tehditle karşı karşıya kalacaktır" dedi.

Başkan Can, "Sesinizi duyurmak için kendinizi göstermezseniz kimse sizin hak sahibi olduğunuzu görmek istemiyor. Ve dünya beşten büyüktür ne demek bu, 5 devlet dünyanın tüm egemenliğine sahip olmak istiyor. Yeryüzünde yaşayan insanların bir kısmı 2 milyar kadar Müslüman olmasına rağmen bu 5 devletin içerisinde bir tane Müslüman devlet yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın dünya beşten büyüktür cümlesi şu anda bile ciddi mesafeler aldırmıştır dünyada" İfadelerini kullandı.

"BİRBİRİMİZE GÜVENMELİYİZ , TOLERANS ÇOK ÖNEMLİ"

Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can'ın ardından ise İsveç Eski Başbakanı Fredrik Reinfeldt bir konuşma gerçekleştirdi. İsveç Eski Başbakanı Fredrik Reinfeldt konuşmasının ayrıntılarında şunları söyledi:

"İslamofobi çok önemli bir konu. Adeta iki futbol takımı müsabaka yapıyor, biri madalya kazanırken diğeri mağlup oluyor. İsveç ve Avrupa'ya farklı ülkelerden kısmen daha fakir ülkelerden her yıl yüzlerce mülteci ülkelerimizde yaşamak için geliyor. İslamofobi dünyada yükseliyor. Sosyal medya ve dünya basınında nefret haberlerine rastlanıyor. Bir taraftan da Avrupa'nın nüfus problemi var, genç nüfus azalırken, Avrupa'ya dışarıdan gelen mülteciler uyum sağlamakta problem yaşadıklarında bu sorun teşkil ediyor. Birbirimize güvenmeliyiz ve toleranslı davranmalıyız. Turizm bunun için , milletlerin kaynaşması için çok önemli. Kültür ve sağlık turizmine önem verilmeli."

Zirvenin bir diğer önemli konuğu Londra Eski Belediye Başkanı Ken Livingstone ise 1945 doğumlu olduğunu ve dünyada Siyahi vatandaşlara karşı ırkçılığı, İngiltere'de İrlandalı vatandaşlarla yaşanan problemleri ve şimdi de İslamofobi adı altında yeni bir ırkçılığı yaşayarak gördüğünü vurgulayarak, kendi Londra Belediye Başkanlığı döneminde hümanizmi desteklediğini ve ırkçılığa ve faşizme karşı duruş sergilediğini izleyenler ile paylaştı.

Zirve yarın da devam edecek ve ilk Saraybosna Zirvesi'nde olduğu gibi bu ikinci zirvenin kayıtları da Ümraniye Belediyesi tarafından kitap haline getirilecek.