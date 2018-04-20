Balıkesir'de organize suç örgütü çökertildi

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından yaklaşık 4 aydır yapılan fiziki ve teknik takip çalışmaları neticesinde "işyeri kurşunlama, tehdit, kumar, darp, haraç toplama, ihaleye fesat karıştırma" suçlarını işledikleri tespit edilen 16 şüpheli yapılan operasyonla yakalandı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 144 mermi, 10 adet ruhsatsız av tüfeği, 161 adet av tüfeği fişeği, 3 adet kurusıkı tabanca, 32 adet kurusıkı tabanca fişeği, 7 adet 6136 kapsamında yasak bıçak, 3 adet orak ve 2 adet polis copu ele geçirildi. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.

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