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'de organize suç örgütü çökertildi

'de yağma, tehdit ve kişiyi hürriyetinden alıkoyma suçlarını işleyen 16 kişilik organize suç örgütü çökertildi.

İHA Marmara Haberleri
Giriş Tarihi: 20.4.2018 11:47
Balıkesir'de organize suç örgütü çökertildi

Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından yaklaşık 4 aydır yapılan fiziki ve teknik takip çalışmaları neticesinde "işyeri kurşunlama, tehdit, kumar, darp, haraç toplama, ihaleye fesat karıştırma" suçlarını işledikleri tespit edilen 16 şüpheli yapılan operasyonla yakalandı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 144 mermi, 10 adet ruhsatsız av tüfeği, 161 adet av tüfeği fişeği, 3 adet kurusıkı tabanca, 32 adet kurusıkı tabanca fişeği, 7 adet 6136 kapsamında yasak bıçak, 3 adet orak ve 2 adet polis copu ele geçirildi. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.

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Balıkesir'de organize suç örgütü çökertildi
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